Screening oncologici i camper dell’Asl a Villanova del battista

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper lodella mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Domenica 15 settembre, in collaborazione con il Comune didelfaranno tappa in Corso Vittorio Emanuele dalle ore 9.00 alle ore 14.00.Per prenotazioni telefonare 3381653167 (Rossella Silano) Per le donne dai 50 ai 69 anni, residenti in provincia di Avellino, sarà possibile aderire allodella mammella, con l’esecuzione gratuita della mammografia, e per le donne dai 25 ai 64 anni, residenti in provincia di Avellino, sarà possibile aderire allodel collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test.