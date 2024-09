Scoperto il segreto delle maschere per labbra | ecco cosa ne pensano i chimici cosmetici!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 9 settembre 2024)ilperne! Hai mai sentito parlarenotturne perche promettono meraviglie? Sono in molti ad averle provate, ma sarà solo un'ulteriore trovata commerciale o davvero riservano benefici per la salutenostre? Facciamo luce su questo argomento grazie ai suggerimenti di un esperto del settore cosmetico. Nel vibrante universo della cosmetica, sembra che ogni giorno ci sia un nuovo prodotto che fa impazzire il web. Leper, ad esempio, hanno attratto l'attenzione di molti, ponendo la domanda: sono davvero necessarie per le nostre? Un chimico cosmetico con anni di esperienza dietro le quinte di grandi marchi come Estée Lauder, Clinique e Lancôme condivide le sue considerazioni.