San Filippo Neri inaugurato nuovo reparto

(Di lunedì 9 settembre 2024) Questa mattina è stata ufficialmente aperta la nuova area dedicata a Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Terapia Intensiva e Sub Intensiva dell’ospedale Sandi Roma. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Commissario Straordinario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Rocca ha sottolineato: “Dopo anni di trascuratezza, avevo promesso di trasformare il Sanin un punto di riferimento per tutta la città e il territorio.” Il, che dispone di 77 posti letto distribuiti tra aree ordinarie, intensive e sub-intensive, offrirà un ambiente adeguato per il lavoro dei professionisti e degli operatori.