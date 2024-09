Quando l’amore diventa dipendenza | riconoscere e superare la Love addiction

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Laaffettiva è una condizione psicologica complessa in cuiper l’altro si trasforma in un bisogno ossessivo e insaziabile, quasi come se il partnersse una “droga” emozionale. Chi ne soffre si trova a vivere relazioni in cui la propria identità e autostima dipendono completamente dalla presenza e dall’approvazione del partner. Questanon solo limita la libertà personale, ma può portare a comportamenti estremi, come l’isolamento sociale, il sacrificio dei propri interessi, la sottomissione totale, laeconomica e la soppressione dei propri bisogni. Il pericolo maggiore dellaaffettiva risiede nella sua capacità di passare inosservata, mascherata da gesti di amore e dedizione.