Pronti 250 milioni di investimenti sull’Ia

(Di lunedì 9 settembre 2024) TEAMSYSTEM ha recentemente annunciato un investimento di 250di euro in intelligenza artificiale. La tech company italiana ha presentato la propria roadmap in Ricerca&Sviluppo per i prossimi cinque anni durante la seconda edizione di TeamSystem Tech Conference 2024. L’annuncio dell’investimento dedicato all’Ia arriva, infatti, dopo quello del piano da 1 miliardo di euro in Ricerca&Sviluppo e Open Innovation lanciato lo scorso anno. L’obiettivo è quello di dare un forte impulso allo sviluppo delle soluzioni basate su strumenti di intelligenza artificiale, per rendere questa tecnologia sempre più pervasiva e integrata in tutte le suite di prodotti targati TeamSystem, cercando di contribuire così a diffonderne i benefici fra tutti i propri clienti.