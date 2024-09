Pozzuoli sold out per la prima mini notte bianca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCentro storicoout e tanto entusiasmo: ladiè stata un successo. Con i negozi aperti fino a mezzaa fare da cornice, in piazza della Repubblica è andata in scena la seconda fiera di HobbArt, manifestazione che raccoglie oltre quaranta hobbisti di, primo comune dell'area flegrea ad istituzionalizzare la figura artigianale attraverso un apposito tesserino. Nel segno della creatività e dell'originalità i piccoli artigiani hanno dato vita alla mostra negli stand allestiti in piazza con monili, dolciumi, oggetti da collezione, articoli per bambini ed opere d'arte che hanno richiamato l'attenzione di giovani, adulti e di intere famiglie.