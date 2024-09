Pastore | Kvara merita il rinnovo ottimo mercato del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Rosario, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Ho visto la finale di Sinner e sono felice per quello che è successo. E’ aria pura per il Paese italiano. Ho seguito la gara dell’Italia contro la Francia in cui ho visto unRaspadori, che ha trovato il gol dalla panchina, e può essere molto utile anche alse inserito nel contesto e nel modulo giusto. Lo vedrei bene accanto a Lukaku come sottopunta quandotskhelia avrà bisogno di riposo e potrebbe rappresentare un’importante variante tattica.