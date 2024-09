Orlando Bloom parla di un possibile ritorno di Legolas in The Hunt for Gollum

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) All’inizio di quest’anno, la Warner Bros. ha fissato la data di uscita per il nuovo film de Il Signore degli Anelli, Il Signore degli Anelli: Thefor, e da allora i fan del franchise si sono chiesti se le star della precedente serie di film torneranno nella Terra di Mezzo per il nuovo film. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli sul film, né in termini di cast né di storia, una star è interessata a tornare.ndo con Variety,ha detto che tornerebbe al franchise che ha dato inizio alla sua “intera carriera” se glielo chiedessero. “Oh cavolo, quelle cose sono fantastiche“, ha detto, che ha interpretatonella serie di film Il Signore degli Anelli e di nuovo nella serie di film Lo Hobbit. “Non so come ci riuscirebbero. Immagino che con l’intelligenza artificiale si possa fare qualsiasi cosa oggigiorno.