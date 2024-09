Norvegia-Austria le formazioni ufficiali | un favore su Arnautovic

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tanta Inter impegnata questa sera in UEFA Nations League. Tra i nerazzurri c’è spazio anche per Marko, impegnato in. Con il Commissario Tecnico Ralf Rangnick che, nelle sue scelte, strizza l’occhio ai nerazzurri. XXX – Oltre ai ner-azzurri impegnati in Israele-Italia, spazio per altri giocatori dell’Inter nella serata di UEFA Nations League. Fra questi Marko, impegnato con la sua rappresentativa nella sfida di Lega B Novergia-. A tal proposito Ralf Rangnick, commissario tecnico dei rosso-bianco-rossi, strizza l’occhio a Simone Inzaghi. L’attaccante, infatti, partirà soltanto dalla panchina, differentemente dalla scorsa gara nella quale era partito titolare e con la fascia da capitano al braccio.