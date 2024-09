Maria Rosaria Boccia a E’ Sempre Cartabianca

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

Il caso Sangiuliano, nonostante le dimissioni da Ministro della Cultura, tiene ancora banco, con la protagonista di tutta la vicenda,, al centro dell'attenzione mediatica. La donna domani sera sarà ospite a E'. Dopo la prima intervista televisiva, rilasciata a In Onda su La7 venerdì scorso, tocca a Rete 4 con Bianca Berlinguer, che si è assicurata la presenza dellaper la seconda puntata in stagione del suo talk, ripartito martedì scorso. Mentre Sangiuliano ha fatto sapere di volersi prendere un periodo di pausa da media e TV, annunciando però di voler tornare a lavorare in Rai, ora sembra proprio che i riflettori tocchino alla. Il caso, d'altronde, è appena esploso.