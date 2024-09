Mara Venier e l’emorragia alla retina dell’occhio destro | Spero di riguadagnare la vista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha vissuto un’estate complicata. «Da incubo», la definisce in un’interal Corriere della Sera. «Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan (Ozpetek), avevo dei fastidi all’occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi. Non ci ho fatto caso, non gli ho dato peso, è stato un errore mio, se avessi capito subito che qualcosa non andava avrei guadagnato tempo». E invece la diagnosi ha rivelato «un’improvvisa emorragiache nel giro di 5 giorni si è espansa sempre di più. Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria». L’operazione Pochi giorni fa ha fatto la terza operazione: «Me ne aspettano altre due.