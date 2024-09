L’Italia firma il bis in Nations League | Israele battuto con i gol di Frattesi e Kean

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha sconfittoper 2-1 sul campo neutro di Budapest (Ungheria) e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella2024-2025 dopo quella spettacolareta venerdì sera a Parigi contro la Francia (3-1). Gli azzurri non hanno offerto la prestazione superlativa con cui avevano tramortito la corazzata transalpina trascinata dalla stella Mbappé, ma tanto è bastato per regolare l’avversario sotto la pioggia della capitale magiara. I ragazzi del CT Luciano Spalletti si confermano così al comando del gruppo 2 con sei punti all’attivo e tre lunghezze di vantaggio nei confronti di Francia e Belgio (i Galletti si sono imposti per 2-0 nello scontro diretto di questa sera).