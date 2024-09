La Perla Bologna il pressing dei sindacati | Stringere i tempi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – “Chissà se sarò io la prossima a rientrare” è il cartello che alcune ‘perline’ hanno attaccato sul proprio camice in attesa di poter entrare in azienda per la prima assemblea tra ie le stesse lavoratrici del marchio La. CONFERENZA STAMPA ALA"Lasiamo noi. Presente e futuro”, recitano invece commosse in coro le lavoratrici del marchio fuori i cancelli dell’azienda. Mentre arriva ilalle istituzioni da parte di Stefania Pisani, segretaria di Filctem-Cgil. “Bisogna. Ora abbiamo poco più di 250 lavoratori, rispetto ai 300 di qualche anno fa. Dunque, una cinquantina di maestranze perse solo in città in questo anno e mezzo. Per questo bisogna accelerare, altrimenti rischiamo di perdere tutto il gruppo e con esso l’azienda stessa”, sottolinea Pisani.