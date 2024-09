Jannik Sinner e la punta dell' iceberg | cosa c' è dietro al trionfo azzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il mondo ci guarda e, anche se non ha tanta voglia di ammetterlo, lo pensa: il tennis italiano è al top. E non solo per il numero 1 del ranking Atp occupato per settimane - e sarà così sino alla fine'anno - da. Il rosso di Sesto Pusteria è soltanto lad'un movimento che sta stupendo tutti, addetti ai lavori e semplici appassionati di tutto il mondo. Pochi giorni fa John McEnroe, uno che se ne intende, aveva ripreso un vecchio refrein diventato famoso grazie a Madonna: Italians do it better. Solo che Supermac lo riferiva all'incredibile esplosione di talenti che, aprendo gli occhi a chi segue il tennis nei cinque continenti, stanno vincendo ovunque. A tal punto da far diventare l'Italtennis un vero e proprio “caso” giornalistico.