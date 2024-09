Investimenti da 800 miliardi o per l' Europa sarà la fine | Draghi abbatte l' Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) O agiamo ora o l'va verso una lenta agonia. Non una morte improvvisa, ma è compromesso il benessere dei cittadini, già eroso negli ultimi decenni. È il grido d'allarme lanciato a Bruxelles dall'ex presidente della Bce ed ex premier Mario. Il suo Rapporto sul futuro della competitività europea, affidatogli un anno fa dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è ora realtà. Un documento di quasi 400 pagine che servirà da guida, assieme al Rapporto Letta sul Mercato unico, per il prossimo mandato della Commissione europea. L'idea è che il Vecchio Continente è rimasto indietro agli altri grandi attori globali, a cominciare da Usa e Cina, e che i suoi cittadini si stanno impoverendo. Bisogna agire. "Dovremmo abbandonare l'illusione che solo la procrastinazione possa preservare il consenso.