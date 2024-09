Il Giappone si riprende | è ancora un’occasione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) "ILè un’opportunità d’oro per gli investitori nel lungo periodo". Parola di Daisuke Nomoto, strategist specializzato nel mercato azionario nipponico che lavora per la casa di investimenti internazionale Columbia Threadneedle Investments. Nelle scorse settimane, Nomoto ha pubblicato un commento in cui loda le virtù del listino del Sol Levante nonostante la sbandata estiva di alcune borse asiatiche, a cominciare da quella di Tokyo che ha visto crescere la volatilità degli indici. "Storicamente, le azionisi sono correlate negativamente con l’andamento dello yen", sottolinea il gestore di Columbia Threadneedle, che aggiunge: "Uno yen più debole è un fatto positivo per il mercato azionario e viceversa. Quindi, uno dei fattori principali che ha contribuito al recente crollo del mercato è stato il forte aumento delle quotazioni della moneta nazionalese".