Il centrosinistra Avanti tutta su Ricci lui lancia già la sfida E un’alternativa non c’è

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il problema di avere un fuoriclasse in squadra è che se lui per qualsiasi motivo non può scendere in campo, è impossibile sostituirlo. Il Pd delle Marche si ritrova più o meno in questa situazione in vista delle elezioni regionali dell’anno prossimo: ha un fuoriclasse come possibile candidato, Matteo, ma non ha nemmeno l’ombra dinel caso in cui l’ex sindaco di Pesaro alla fine non dovesse essere della partita. Lo diceva l’altro giorno uno dei suoi fedelissimi: "Matteo ovviamente è la soluzione migliore ma la decisione non è solo sua. E il problema è che il Pd non ha un piano B". Il fatto che la decisione non sia solo sua significa soprattutto una cosa: oggideve politicamente rendere conto anche a quella parte del Pd romano che ha contribuito fortemente a farlo eleggere al Parlamento europeo.