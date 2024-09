Il capitalismo etico di Vettore 2476 | Vorrei contribuire alla comunità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) "L’IDEA PRINCIPALE è quella di restituire un ruolo sociale all’impresa, unin un mondo in cui spesso gli imprenditori prendono senza restituire abbastanza". Da questo presupposto nasce, la startup di Francesco Giovanni Micillo (nella foto in alto), che punta a produrre capi tecnici da montagna con materiali riciclati e a reinvestire parte degli utili per una gestione sostenibile del territorio. Micillo ha 30 anni, è nato e cresciuto a Norcia, e ha da sempre la passione per l’impresa. Qual è il suo background e come è nata l’idea di? "Dopo aver conseguito la laurea in Business managementLuiss Guido Carli University, ho iniziato ad inviare candidature nel settore della consulenza, ritenendolo un settore dinamico ed adatto alle mie ambizioni.