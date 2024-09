Film in uscita questa settimana al cinema 9 settembre – 15 settembre

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Scopriamo quali sono iinneiitaliani nelladal 9al 15. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor Cyborg 009 vs Devilman Data di: 92024 Regia: Jun Kawagoe Animazione, Giappone 2024, min. Diretto da Jun Kawagoe su soggetto e sceneggiatura di Tadashi Hayakawa, CYBORG 009 VS DEVILMAN vede per la prima volta insieme in un prodotto animato i fan delle due storiche saghe. Fonte di ispirazione per diversi lungometraggi animati e tre serie anime, Cyborg 009 è un manga ideato da Shotaro Ishinomori, originariamente pubblicato a puntate in Giappone dalla Shonen Gahosha sulle riviste Shonen Magazine e Shojo Comic. Devilman nasce invece come manga di Go Nagai pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha tra il 1972 e il 1973 e raccolto in cinque tankobon.