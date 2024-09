Filippo Bisciglia svela alcuni retroscena inediti su Temptation Island compreso quell’invito di Maria De Filippi che ha rifiutato!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Domani sera, martedì 10 settembre, andrà in onda la prima puntata della dodicesima edizione di, il reality show dei sentimenti condotto da, in cui sette coppie mettono alla prova il loro sentimento vivendo separati per 21 giorni, in compagnia i avventi ragazzi e ragazze single. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo,ha parlato dell’edizione appena conclusa e di ciò che accadrà in quella che partirà tra poche ore: A giugno ho pianto, piangevo come un bambino, durante il falò di confronto di Siria e Matteo, non riuscivo a parlare. È stato per me bellissimo e adesso siamo pronti per una nuova edizione. Incrociamo le dita. Questa sarà l’undicesima edizione condotta da me, ne ho viste tante, ho imparato tanto. Le cose che ho vissuto con loro sono un po’ le cose che ho vissuto io in passato, o che hanno vissuto dei miei amici.