Fedez alla Festa Madonna di Reggio Calabria | perché i sacerdoti della città si sono arrabbiati

(Di lunedì 9 settembre 2024) Milano, 9 settembre 2024 – La diocesi ditende la mano a. I pretidello Stretto – nei giorni scorsi – sidivisi sulla partecipazione del rapper milanese alle celebrazioni civiliConsolazione, patrona, sollevando un vespaio. Ora, la diocesi diviene incontro a, contestato da alcuni preti per i suoi messaggi provocatori, scrivendo che la Chiesa dialoga con tutti. ''Pur riconoscendo che la scelta dell'amministrazione comunale ha suscitato reazioni divisive all'internocomunità'', la diocesi reggina ''ritiene che sia fondamentale mantenere vivo lo spirito cristiano di accoglienza e dialogo, specialmente in occasioni come questa, che richiamano il profondo significatofede cattolica''.