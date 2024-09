Coppa Davis 2024 Italia | attenta al Brasile! L’astro nascente Fonseca si ispira a Sinner buono anche il doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Siamo ancora con la testa e il cuore rivolti al trionfo di Jannikallo US Open, ma ci avviciniamo già a grandi passi all’esordio dei ragazzi di capitan Filippo Volandri alle Finals di. L’si avvicina a questo appuntamento da squadra campione in carica e nel raggruppamento di Bologna dovrà vedersela con Olanda,e Belgio. L’esordio per gli azzurri sarà mercoledì 11 settembre alle 15.00, fra esattamente due giorni contro il. Una squadra che non dovrebbe dare troppo fastidio alla formazione composta da Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, ma sappiamo bene come in competizioni del genere le squadra sudamericane sanno trasformarsi e trovare stimoli ulteriori, come avvenuto ad esempio al Cile lo scorso anno.