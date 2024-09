Coppa Davis 2024 a Bologna | l’Italia difende il titolo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024) Latorna a, confermando ancora una volta la città emiliana come una delle capitali italiane del tennis. Dal 10 al 15 settembre, i Giardini Margherita ospiteranno la fase a gironi, dovecampione in carica, sotto la guida del capitano Filippo Volandri, affronterà le sfide contro Olanda, Belgio e Brasile. Il pubblico italiano si prepara a sostenere una squadra azzurra parzialmente rimaneggiata per la, in cui spiccano le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che hanno deciso di saltare questa fase per recuperare fisicamente. Nonostante queste defezioni, il team italiano è motivato e punta alla vittoria grazie al ritorno di Matteo Berrettini, sostenuto da una giovane generazione di talenti emergenti come Matteo Arnaldi e Lorenzo Vavassori.