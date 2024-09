Clima | quella 2024 è l’estate più calda di sempre a livello globale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 9 settembre 2024): stando a quanto registrato dagli esperti,di quest’anno è stata finorapiùdidelsi è rivelata la più torrida mai registrata nella storiatica, segnando un nuovo e preoccupante record per il nostro pianeta. Secondo il Copernicuste Change Service (C3S), agostoha battuto tutti i precedenti record, posizionandosi come il mese di agosto più caldo amondiale e contribuendo a rendere il periodo giugno-luglio-agostoboreale più rovente sia globalmente che per l’Europa. Estate piùdi-Ansa-Notizie.comNel dettaglio, agostoha raggiunto una temperatura mediadi 16,82 °C, superando di 0,71 °C la media degli anni 1991-2020 per lo stesso mese.