Chi sono le tentatrici di Temptation Island 12 e chi c' è da Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo aver annunciato i 13 tentatori di questa edizione di, ecco presentate anche le 13. Esse avranno lo stesso compito dei loro compagni d'avventura, solo che dovranno vivere per 21 giorni nel villaggio dei fidanzati, cercando di mettere alla prova i loro sentimenti e i loro nervi saldi. Così come accaduto per i single, anche tra le single è presente qualche volto conosciuto secondo quanto riportato da TvBlog. Nello specifico, c'è una ex corteggiatrice diche ha partecipato alla scorsa edizione del programma e di cui il pubblico di ricorderà certamente. Nomi12: tra loro c'è anche ex corteggiatrice di UeD La prima delle 13di questa dodicesima edizione di(QUI alcuni gossip su una delle protagoniste della scorsa edizione) si chiama Valery Coda.