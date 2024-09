Capozucca | Kvara grande calciatore su Buongiorno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Stefano, direttore sportivo, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Che cosa non ha funzionato con la Ternana? Cosa l’ha spinta a dare le dimissioni? “Eravamo la squadra più giovane del campionato di B, abbiamo stabilito il record del minutaggio più alto dei giovani. Abbiamo fatto 43 punti e non meritavamo affatto di retrocedere. Purtroppo, abbiamo pagato la falsa partenza di 6 punti in 12 partite. Inoltre, anche la partita di andata dei playout avremmo potuto vincere”. Mancanza di esperienza? No, anche perché quelli che hanno commesso errori sono stati commessi proprio da coloro che sono più esperti”.