Cantiere Teb riapre con un giorno d’anticipo viale Giulio Cesare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Teb comunica che dalle 16 di lunedì pomeriggio sarà riapertocon undi anticipo, permettendo quindi la ripresa del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia e pedonale sul lato destro della strada in direzione centro città. Ilproseguirà ora sul lato sinistro della carreggiata (area Reggiani) per il tempo necessario al completamento della posa definitiva dei sottoservizi e delle recinzioni laterali. I lavori continueranno nella parte sottostante senza ulteriori chiusure della circolazione veicolare. L’interruzione si era resa necessaria per consentire la demolizione e successiva ricostruzione del ponte sul quale transita. All’interno del nuovo sottopasso è posta la sede della nuova linea tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo – Villa d’Almè, composta da due binari e la nuova pista ciclabile.