Bambino di 7 anni cade dalla finestra È gravissimo ricoverato in ospedale L’incidente in centro a Massa Martana

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un attimo per precipitare nell’incubo. Un terribile salto nel vuoto di circa sei metri. Poi l’impatto al suolo. Un attimo per trasformare un momento di gioco in una tragedia. Sono ore di attesa e di speranza per undi setteche, nel tardo pomeriggio di ieri, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è precipitato da unadell’abitazione di famiglia, a. Il piccolo, subito soccorso, si trovaal Santa Maria della Misericordia dove è arrivato in gravissime condizioni. È stato trasportato in codice rosso, il livello più grave dell’emergenza. Sarebbe, al momento, in pericolo di vita a causa dei gravi traumi riportati. Secondo quanto appreso, sarebbe cadutodella camera da letto dei genitori, dell’appartamento che si trova al secondo piano di un palazzo delstorico.