Affleck chi? JLo torna più audace e argentata che mai sul red carpet di Unstoppable a Toronto E l' ex marito produttore del film resta a casa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jennifer Lopez èta sui redinternazionali partecipando alla première delalInternationFestival (Tiff). Per lei si tratta della prima uscita ufficiale dopo l’annuncio della sua separazione da Ben, avvenuta nel giorno in cui avrebbero dovuto festeggiare il loro anniversario. Lo ha fatto con un abito che non è passato inosservato, dimostrando che il revenge dress non deve essere necessariamente nero, come la tradizione suggerisce, ma può essere un trionfo di luce, paillettes e sensualità.