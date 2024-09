13enne investita sul lungomare | il video del terribile impatto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un’auto colpisce in pieno una ragazzina e la scaraventa sull’asfalto: lasi rialza autonomamente dopo l’urto. Tragedia sfiorata, nella serata di ieri, a Gallipoli. Pochi minuti dopo le 20, l’incidente traGalileo Galilei e Piazzale Falcone e Borsellino. L’incidente avvenuto a Gallipoli sabato sera avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma per fortuna lacoinvolta è rimasta illesa, nonostante lo spavento. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso, seguito poi da altri automobilisti e pedoni presenti sul posto.Leggi anche: Daniela Circelli, imprenditrice di 39 anni travolta e uccisa da auto pirata: è caccia all’uomo Ildell’incidente, diventato virale, mostra come la giovane, nonostante l’violento, sia riuscita a rialzarsi rapidamente e a spostarsi verso il marciapiede.