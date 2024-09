Vogliono assassinarci tutti Attentato al valico Allenby morti tre israeliani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Tresonoin un attacco nella zona di, altra la Giordania e la Cisgiordania. Un uomo si avvicinato all'area a bordo di un camion, è sceso e ha iniziato a sparare contro le forze di sicurezza israeliane prima di essere, a sua volta abbattuto. L'autore dell'attacco, secondo fonti dello Stato ebraico, sarebbe un cittadino giordano di 39 anni, identificato come Maher Dhiab Hussein al-Jazi. La sua azione è stata lodata dalle principali sigle palestinesi in guerra con Israele. Hamas lo ha definito “uno degli uomini coraggiosi della Giordania” che colpito nell'ambito di una “risposta naturale all'olocausto compiuto dal nemico sionista nazista contro il nostro popolo a Gaza e nella Cisgiordania occupata, e ai suoi piani per la giudaizzazione della moschea di Al Aqsa".