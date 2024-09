Totò Schillaci ricoverato la sua malattia e la sua lotta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) L’ex attaccante della Nazionale italiana,, noto per le sue imprese ai Mondiali di Italia ’90, è stato recentementeall’ospedale Civico di Palermo., che oggi ha 59 anni, sta combattendo da tempo contro un tumore al colon-retto, unache lo ha colpito alcuni anni fa e che lo ha costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici. La situazione ha destato molta preoccupazione tra i suoi fan, ma la famiglia ha rassicurato sulle sue condizioni attuali, definendole stabili. La lunga battaglia diha dovuto affrontare due interventi chirurgici per rimuovere il retto, in un percorso di cura complesso che ha compreso anche radioterapia per trattare una recidiva della