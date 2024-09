TIFF | I manifestanti pro-Palestina interrompono il gala di apertura

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Giovedì, all’inizio del Toronto International Film Festival, la guerra in corso tra Israele e Hamas ha rubato la scena. I dimostranti pro-hanno tenuto una manifestazione all’interno del Princess of Wales Theatre durante la serata dididel, interrompendo il discorso del CEO del festival Cameron Bailey e chiedendo allo sponsor Royal Bank of Canada (RBC) di smettere di finanziare gli attacchi di Israele a Gaza. “Stop al genocidio!” hanno scandito gli attivisti durante la protesta, prima che la sicurezza li scortasse fuori dal teatro. Il primo ministro canadese Justin Trudeau era presente quando è scoppiata la manifestazione. Secondo quanto riportato dalla CNN, il mese scorso sono stati uccisi più di 40.000 palestinesi dall’inasprirsi del conflitto a Gaza.