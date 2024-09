Tecnologia al servizio dell’elettrico | Volkswagen si affida alla Marsilli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Castelleone (Cremona) – È italiana e per la precisione di Castelleone, nel Cremonese, lache muoverà le auto elettriche del gruppo. Appartieneditta, che ha vinto l’appalto per l’avvolgimento del rotore del nuovo motore elettrico dei veicoli del colosso tedesco dell’automobile. Una commessa del genere rappresenta un grande successo per la, che viene definitivamente riconosciuta come fornitore di primo livello dal mercato di costruttori di automobili e premiata per la suainnovativa. L’azienda è considerata all’avanguardia per le sue innovazioni per sistemi di avvolgimento e assemblaggio per bobine e per motori.