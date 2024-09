Skipass provinciale gratuito rinnovata la convenzione | chi può chiederlo e come

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Sondrio – Da inizio ottobre i ragazzi e le ragazze dai 3 ai 16 anni potranno richiedere lo. La collaborazione tra pubblico e privato, con la regia del Bim, consente per il nono anno consecutivo di proporre la speciale tessera con cui i giovani, che risiedono in uno dei Comuni della provincia di Sondrio, potranno usufruire degli impianti in maniera gratuita, se si eccettua il costo per il rilascio. L’iniziativa è sostenuta con risorse economiche del Bim, della Provincia, delle cinque Comunità Montane e del Comune di Sondrio, grazie alla disponibilità delle società che gestiscono gli impianti di risalita, le quali rinunciano a gran parte degli introiti. Ogni anno sono circa settemila le richieste. Per la stagione 2024/2025 i beneficiari sono i nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2021.