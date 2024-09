Sinner e Alcaraz due Slam a testa nel 2024 | è cominciata la nuova era del tennis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Non accadeva dal lontano 2002 che neppure uno dei Big Three – Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic – riuscisse a vincere unoin un anno solare. Si è verificatomente nel, un’annata monopolizzata da Jannike Carlos, i due volti nuovi del. L’azzurro ha vinto i duesul veloce, l’Australian Open e lo US Open, mentre lo spagnolo ha completato il cosiddetto ‘Channel’ (lodella Manica), laureandosi campione di Roland Garros e Wimbledon. Qualcuno potrebbe obiettare che Novak Djokovic ha vinto l’oro olimpico – che, inutile negarlo, era il suo vero unico obiettivo e l’avrebbe sicuramente barattato per uno-, ma nei Major non è riuscito a lasciare il segno come fatto in passato, chiudendo la stagione a mani vuote sotto questo punto di vista.