Senatrici Pd al centro antiviolenza | Qui il reddito di libertà non l’abbiamo ancora visto

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri pomeriggio ledel Pd Valeria Valente, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, e Simona Malpezzi, vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, hanno visitato ildi Lodi “La metà di niente“. Le duesi sono interessate all’attività del, dialogando con molte delle volontarie, tra cui la presidente delPaola Metalla e la vicepresidente Francesca Astori. Si è discusso delstesso, l’unico del Lodigiano e che riceve in media 450 telefonate all’anno, con 200 richieste accolte che seguono poi un percorso di aiuto. L’argomento principale di interesse dellesu come dover convertire sul territorio in maniera concreta l’attività del legislatore.