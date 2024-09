Schlein esorta alleati | ora tutti insieme per battere la destra

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 8 settembre 2024) Ellyinizia andando subito al sodo, il suo intervento di chiusura alla festa dell'Unità di Reggio Emilia affronta subito il nodo più spinoso, quello che sta agitando glidel "campo largo". La segretaria democratica lo spiega chiaro e tondo, e ci tornerà anche alla fine del suo intervento: descrive "il percorso che dobbiamo fare nei prossimi mesi", quello di "un grande partito che non ha paura di mettere generosamente la propria forza al servizio di una proposta più larga, di unire le diversità per una meta comune".Non entra nel gioco dei veti e delle polemiche incrociate, ribadisce quella che per lei è la strada maestra da seguire: "Lavorare per una proposta di governo che poggi sulla questione sociale e salariale dimenticate da questa".