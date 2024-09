Sanzionati tre minimarket a Roma per l’uso di buste di plastica vietate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Sequestrati 46 kg didie inflitte sanzioni per 15.000 euro In un’operazione congiunta con il personale del Gruppo Forestali di, i Carabinieri della StazioneQuadraro hanno sanzionato i titolari di treper la violazione del divieto di commercializzazione didi. Le operazioni di controllo hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro e al sequestro di circa 46 kg didinon conformi alla normativa vigente. L’intervento è parte di un più ampio piano di monitoraggio delle attività commerciali volto a garantire il rispetto delle leggi ambientali e la tutela dei consumatori.