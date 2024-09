Roma il ticket per la metro costerà 2 euro | Gualtieri conferma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024- Sui binari dellae sulle gomme dei bus corre l’intesa trasversale tra il Campidoglio di centrosinistra e la Regione Lazio di centrodestra. Unite nel chiedere al governo, e in particolare al ministro Matteo Salvini, più fondi per il trasporto pubblico della Capitale. Se non arriveranno i soldi un’alternativa c’è, ma nessuno la vuole: il Comune deve proporre – in realtà lo ha già fatto – un aumento del biglietto di autobus egià dall’anno prossimo e la Regione dovrà approvarlo. Fonte: Ansa.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.