Quanti soldi guadagna Primoz Roglic vincendo la Vuelta a España 2024? Assegno di tutto rispetto

(Di domenica 8 settembre 2024)ha vinto lacome da pronostico della vigilia, recuperando cinque minuti di svantaggio nei confronti Ben O’Connor dopo una fuga bidone e riuscendo così a imporsi nell’ultimo Grande Giro della stagione per la quarta volta in carriera. Il fuoriclasse sloveno ha ribadito la propria caratura tecnica e agonistica, rialzando la testa dopo la caduta che lo aveva costretto a ritirarsi dal Tour de France. L’alfiere della Red Bull-BORA-hangrohe ha tenuto a bada O’Connor, Enric Mas, Richard Carapaz e ha fatto festa.hatoladi Spagna? Parliamo di un montepremi di circa 198.000 euro: oltre ai 150.000 euro per la maglia rossa finale, bisogna aggiungere 33.000 euro per le tre vittorie di tappa, iper i piazzamenti di rincalzo e altri riconoscimenti di contorno.