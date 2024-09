Petrazzuolo | Conte ha riportato l’entusiasmo a Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Antonio, direttore diMagazine, è intervenuto a TeleLombardia. Queste le sue parole: “sta assaporando giorno dopo giorno l’essere napoletano. Addentrarsi nei vicoli di? Voleva farlo già da tempo, credo sia accaduto una decina di giorni fa. Ne parlò anche lui in conferenza, andò con la moglie e la figlia. Al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli c’è il cuore del tifo azzurro, ha vissuto questa esperienza con emozione senza la pressione dei tifosi avendolo fatto ad ora tarda. Conè tornato, la vittoria col Parma non è stata banale. Con il gol di Lukaku e il successo si è percepita la svolta, allo stadio la squadra ed il pubblico sono diventati una sola cosa. Bello anche il cross di Neres per Anguissa. Scudetto?vuole vincere tutte le partite, ma sa di aver trovato una situazione difficile.