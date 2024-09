Paralimpiadi dramma italiano nei 100 metri | Caironi oro ma Sabatini cade e travolge Contrafatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) L’Italia manca un podio tutto tricolore alleper colpa della sfortuna nei 100T63 . Solo questa la spiegazione che regala un oro a Cairoli, il bronzo ama consegna il bronzo ad Ambra Sabatino un pugno di mosche. Ne parla il CorSera.a un passo dal traguardo dei 100Scrive il CorSera: Gioia enello stesso istante. A Parigi, Martinaconquista la medaglia d’oro nei 100, ma resta la delusione per uno scontro fortuito trache,ndo mentre era prima, ha travolto, classificata terza a pari merito. È lo sport e, in fondo, è la vita. Si mischiano le emozioni allo Stade de France di Parigi per quella che era considerata la gara più attesa e chiudeva il programma dell’atletica paralimpica, i 100T63, per atlete amputate di gamba sotto il ginocchio.