Paralimpiadi 2024 cerimonia di chiusura oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Tutte le informazioni riguardo l’, latv edelladidelledi Parigi. Cala il sipario su un’edizione dei Giochi Paralimpici strepitosa per i colori azzurri: la spedizione del Belpaese infatti ha superato quota 70 medaglie complessive, 71 per l’esattezza. Di queste, 24 d’oro, 15 d’argento e 32 di bronzo, che valgono il quinto posto nel medagliere, segnale di un movimento in forte crescita. L’Italia non ha ancora comunicato chi saranno i portabandiera della, e lo farà una volta terminate le gare didella canoa. Latelevisiva delladi apertura delledi Parigiè garantita da Rai 2 e inizierà alle ore 20.30, mentre loè affidato a Rai Play. Su Sportface.it potrete trovare le news sull’evento e tutti gli aggiornamenti.