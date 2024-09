Olanda vs Germania | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 settembre 2024) Gara valida per il gruppo 3 di Lega A di Nations League 2024/2025. Le due superpotenze del calcio europeo, entrambe vittoriose all’esordio, si affrontano per il primato nel girone.vssi giocherà martedì 10 settembre 2024 alle ore 20.45 presso la Johan Crujiff Arena di AmsterdamVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Orange sul velluto contro la Bosnia nel 5-2 del match dìesordio di nations League. La Nazionale di Koeman ha messo in mostra un mix di giovani ed esperti in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, e la semifinale raggiunta ad Euro 2024 è già un grande risultato La cura del neo ct Nagelsmaan ha subito dato i suoi frutti, visto il 5-0 che laha rifilato all’Ungheria nella prima di Nations League.