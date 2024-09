Nations League Israele-Italia | Spalletti sceglie Kean dal 1' Orari e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Budapest (Ungheria), 8 settembre 2024 – Reduce dallo straordinario successo contro la Francia all’esordio in, l’diè pronta a scendere nuovamente in campo: domani alle 20.45 (diretta su Rai 1 e streaming su Rai Play), gli azzurri giocheranno infatti alla Bozsik Arena di Budapest contro. I segnali lanciati dall’al Parco dei Principi sono stati ppiù che positivi, ma ora è necessario dare continuità a quella prestazione, come ha sottolineato a Vivo Azzurro TV il CT Luciano: “È tempo di conferme, perché pur essendo stata di bellissima fattura, una vittoria sola non basta mai per dire ciò che si è. Bisogna quindi dare seguito ai buoni risultati e ai buoni comportamenti”.