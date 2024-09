Narda Frisoni nella bufera la riminese voluta da Sangiuliano a capo della sua segreteria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Rimini, 8 settembre 2024 – Il ‘caso Boccia’, che ha costretto alle dimissioni il ministrocultura Gennaro, rischia di travolgere anche lal’aveva nominata asuaoltre un anno e mezzo fa (ha iniziato a lavorare per lui nel febbraio 2023). Il nomecompare in molti dei documenti mostrati in questi giorni da Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice 41enne campana con cuiha ammesso di aver avuto una relazione. Maria Rosaria Boccia era sposata. “L’ex marito chiede ancora la pubblicazione del divorzio” La, ormai è storia nota, è scoppiata quando il 26 agosto la Boccia – pochi giorni dopo aver accompagnatoal Meeting a Rimini – ha annunciato sui social la sua nomina a consigliera dei grandi eventi del ministerocultura.