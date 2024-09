MotoGp Marquez vince a Misano Bagnaia secondo disastro Martin

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set. (askanews) – Dopo Aragon Marcsi ripete e fa suo anche il Gp di San Marino sul circuito di. Lo spagnolo della Ducati Gresini sfrutta al meglio le condizioni atmosferiche ambigue della giornata ed infiladopo pochi giri per andarsi a prendere la vittoria finale al termine di una cavalcata entusiasmante. Il torinese campione del mondo chiude alposto e sfrutta un clamoroso errore strategico del leader del mondiale, Jorgeche, partito con le gomme da asciutto, alle prime gocce di pioggia ha deciso di cambiare moto (seguito anche dai due Aprilia) per poi rientrare nuovamente in pit lane per chiedere nuovamente la moto con le gomme da asciutto. Un azzardo che ha trovato impreparato il team con ancora la moto spenta e le termocoperte installate.