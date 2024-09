MotoGP Marc Marquez | Il passo c’era anche senza pioggia fondamentale aver sorpassato tutti subito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)fa il bis: dopo la vittoria di Aragon,il successo a Misano Adriatico nel Gran Premio di San Marino. Sono due vittorie da quando è in Ducati: oggi il Cabroncito ha saputo sfruttare alla perfezione la pista bagnata, ha superato i suoi avversari come birilli e poi nessuno è andato a prenderlo, tenendo unsuperiore a quello di Bagnaia. Ecco l’analisi della sua vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Mi hanno spiegato com’era Fausto Gresini, io lo conoscevo, ma non così bene e ho pensato che lui dal cielo oggi abbia fatto piovere (sorride, ndr). Quello è stato il momento decisivo perché sappiamo quanto sia difficile qua sorpassare”. Sultenuto durante la gara: “Poi però sono rimasto davanti, ho fatto il giro veloce, ho aperto il gap su Pecco e sono riuscito a guidare in maniera fluida come ad Aragon.