Meteo il maltempo si sposta verso Sud Domani allerta arancione in 8 regioni

(Di domenica 8 settembre 2024) Nella giornata di lunedì 9 settembre la perturbazione di origine atlantica che ha interessato lecentro-settentrionali in queste ore si muoveràSud, portando precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco. La Protezione Civile ha diramato un avviso che segnala precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Inoltre, è stata valutatasu Friuli-Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise, mentre sarà gialla in 17da Nord a Sud. Miglioramenti previsti in serata su tutto il Paese, anche se rovesci e temporali potranno ancora insistere sulle coste adriatiche di Abruzzo, Molise e Puglia; area nordorientale della Sicilia e fascia tirrenica meridionale della Calabria.